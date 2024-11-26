وزير الاستثمار السعودي: مشروع نيوم "استثمار للأجيال"

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح؛ لوكالة "رويترز"، إن مشروع نيوم العملاق، يمثل "استثماراً للأجيال" ويتطلب جدولاً زمنياً طويل الأمد، مضيفاً أن الاستثمار الأجنبي في المشروع سيشهد زيادة ملحوظة.
وأشار إلى أن "هدف نيوم ليس أن يكون مجرد فرصة استثمارية لمدة عامين، وإذا كان أحد يتوقع أن نيوم مشروع للاستثمار الأجنبي لمدة عامين أو ثلاثة، فهو مخطئ، بل هو مشروع استثمار للأجيال".
وأضاف الفالح؛ أن "العجلة بدأت بالدوران وستزداد سرعتها مع تقدمنا إلى الأمام، حيث يتم إدخال بعض الأصول الأساسية إلى السوق".
وأكّد أن "المستثمرين الأجانب بدأوا بالتوافد على نيوم وتوجيه رؤوس الأموال، حيث سيتم تمويل بعض المشاريع من خلال صندوق الاستثمارات العامة، ومن خلال صناديق عالمية ورؤوس أموال بديلة وخاصة، وهذا الأمر يحدث الآن".
وأوضح أن المستثمرين الأجانب كانوا في السابق "يبحثون ويدققون باستمرار ويطرحون تساؤلات"، لكنهم الآن يتمتعون بثقة متزايدة في ربحية فرص الاستثمار، مؤكداً أن "المفاضلة بين المخاطر والعوائد عادلة وإيجابية للغاية بالنسبة لهم".