وزير الاستثمار السعودي: مشروع نيوم "استثمار للأجيال"

وأشار إلى أن "هدف نيوم ليس أن يكون مجرد فرصة استثمارية لمدة عامين، وإذا كان أحد يتوقع أن نيوم مشروع للاستثمار الأجنبي لمدة عامين أو ثلاثة، فهو مخطئ، بل هو مشروع استثمار للأجيال".