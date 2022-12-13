"أمير الرياض" يكرم 500 حافظ للقرآن الكريم من أصل 2000 خاتم وخاتمة

بعدها دشن الأمير فيصل بن بندر المصحف المرتل لطلاب جمعية مكنون بالتعاون مع المركز السعودي للقرآن الكريم والأحاديث النبوية, ثم شاهد عرضاً عن منجزات الجمعية ومواقع الحلق والمدارس ونماذج من تلاوة الحافظين الشباب.

تلا ذلك مسيرة لتخريج الخاتمين, قبل أن يكرم الداعمين والرعاة والمساجد والمدارس المميزة، وتُلتقط الصور التذكارية.

حضر الحفل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري.