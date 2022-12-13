"أمير الرياض" يكرم 500 حافظ للقرآن الكريم من أصل 2000 خاتم وخاتمة

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض (مكنون), وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, حيث كرم 500 حافظ من أصل 2000 خاتم وخاتمة لكتاب الله.
وأشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالرحمن الهذلول، بما حظيت به الجمعية من دعم ومتابعة أمير الرياض في خدمة القرآن وأهله, مؤكداً إسهام الجميع من جهات ذات العلاقة في تحقيق الأهداف المنشودة، وتنشئة جيل صاعد لخدمة هذا البلد الكريم.
بعدها دشن الأمير فيصل بن بندر المصحف المرتل لطلاب جمعية مكنون بالتعاون مع المركز السعودي للقرآن الكريم والأحاديث النبوية, ثم شاهد عرضاً عن منجزات الجمعية ومواقع الحلق والمدارس ونماذج من تلاوة الحافظين الشباب.
تلا ذلك مسيرة لتخريج الخاتمين, قبل أن يكرم الداعمين والرعاة والمساجد والمدارس المميزة، وتُلتقط الصور التذكارية.
حضر الحفل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري.