"الخريف" يترأس الوفد المشارك في اجتماعات اللجنة السعودية الجنوب أفريقية

ومن المقرر أن تبحث أعمال اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة، تعزيز تنمية التبادل التجاري والاستفادة من الفرص المتاحة بين البلدين لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، إضافة إلى تعميق مجالات التعاون الشاملة بين البلدين في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والنقل، والثقافة إضافة إلى الجانب السياحي، وغيرها من المجالات الأخرى.