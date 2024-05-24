أعرق بنوك "وول ستريت" يُنشئ مقراً إقليمياً في الرياض.. ماذا تعرف عن "غولدمان ساكس"؟!

حصلت مجموعة "غولدمان ساكس"؛ واحدة من أعرق البنوك في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، على ترخيص لتأسيس مقرها الإقليمي في المملكة العربية السعودية.
وهو أحد أهم البنوك الاستثمارية في العالم الذي حصل أخيراً على ترخيص من وزارة الاستثمار في المملكة لإنشاء مقره الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض، وفقاً لتقارير أمريكية.
وبموجب اللوائح الجديدة للعقود الحكومية التي تمّ الإعلان عنها في عام 2021 ودخلت حيز التنفيذ هذا العام، يجب على الشركات أن تمتلك مقراً إقليمياً في السعودية يضم ما لا يقل عن 15 موظفاً، بمن في ذلك المديرون التنفيذيون الذين يشرفون على أسواق أخرى.
حققت المملكة نجاحاً كبيراً في جذب شركات المقاولات والتصنيع والتكنولوجيا لإقامة مقار إقليمية في البلاد، حيث حصلت أكثر من 450 شركة عالمية على تراخيص لإقامة مقار إقليمية.
تعد غولدمان ساكس (GOLDMAN SACHS) مجموعة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعدّدة الجنسيات، أُسست عام 1869 على يد ماركوس غولدمان؛ وتُعد واحدة من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم.
ويقع مقرها الرئيس في مبنى غولدمان ساكس الرئيس بمانهاتن في مدينة نيويورك، وانضمت المجموعة إلى بورصة نيويورك (NYSE) في عام 1896، وبحلول عام 1898، بلغ رأس مالها 1.6 مليون دولار.
يقدم "غولدمان ساكس" خدمات في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية "استشارات لعمليات الدمج والاستحواذ واعادة الهيكلة"، والاكتتاب في الأوراق المالية، والوساطة الرئيسة وإدارة الأصول فضلاً عن إدارة الثروات، كما أنه يعد أحد أبرز صانعي السوق لعديد من أنواع المنتجات المالية، كما يدير صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط ويستثمر في الشركات الناشئة ويرتب تمويلها، كما أنه واحدٌ من أكثر من 100 شريك إستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
تعمل "غولدمان ساكس" في أكثر من 30 دولة وتضم 45 ألف موظف حول العالم؛ منهم 25 ألفاً في الولايات المتحدة، ويعد ثاني أكبر بنك استثماري في العالم من حيث الإيرادات، ويحتل المرتبة 55 في قائمة فورتشن 500 لأكبر الشركات الأمريكية "من حيث الإيرادات، وتبلغ أصوله 1.64 تريليون دولار- وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن المجموعة.