أعرق بنوك "وول ستريت" يُنشئ مقراً إقليمياً في الرياض.. ماذا تعرف عن "غولدمان ساكس"؟!

وبموجب اللوائح الجديدة للعقود الحكومية التي تمّ الإعلان عنها في عام 2021 ودخلت حيز التنفيذ هذا العام، يجب على الشركات أن تمتلك مقراً إقليمياً في السعودية يضم ما لا يقل عن 15 موظفاً، بمن في ذلك المديرون التنفيذيون الذين يشرفون على أسواق أخرى.