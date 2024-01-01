"الإرياني" يشيد بمشروع محطة الكهرباء في "حديبو" بتنفيذ "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"

ووجّه الإرياني الشكر والتقدير للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيادة سفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر والقائمين على هذه المشاريع، مبينًا أنها تسد احتياجات سكان حديبو، وتسهم في استقرار وتنمية الجزيرة، التي تعد ترجمة للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لدعم أبناء الشعب اليمني.