"الإرياني" يشيد بمشروع محطة الكهرباء في "حديبو" بتنفيذ "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"

أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بمشروع محطة الكهرباء في مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، الذي نفّذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
جاء ذلك خلال زيارته برفقة قائد قوات الواجب 808 للدعم والإسناد بسقطرى، العميد ركن منيف المطيري، اليوم المحطة ومشروع المياه بمدينة حديبو، الذي نفذه البرنامج السعودي تلبية لاحتياجات المدينة اليومية من المياه الصالحة للشرب.
ووجّه الإرياني الشكر والتقدير للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيادة سفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر والقائمين على هذه المشاريع، مبينًا أنها تسد احتياجات سكان حديبو، وتسهم في استقرار وتنمية الجزيرة، التي تعد ترجمة للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لدعم أبناء الشعب اليمني.
وأكد الإرياني -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- أن ذلك الدعم يُعبِّر عن عمق العلاقات الاستثنائية بين البلدين، ويجسد المواقف الأخوية في مختلف المراحل والظروف.
من جهتهم، أشار القائمون على محطة الكهرباء في مدينة حديبو إلى أنها باتت جاهزة للتشغيل بقدرة 3.75 ميجا، وستعمل على مدى 24 ساعة.