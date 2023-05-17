جدة.. وزير الخارجية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة

ويترأس الاجتماع الوزاري الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حيث يناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل 19 مايو 2023م، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.