جدة.. وزير الخارجية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة
يشارك وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، بعد وصوله إلى المملكة العربية السعودية، في اجتماعات وزراء الخارجية في جدة.
ويبدأ - بعد قليل- الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في جدة، الذي سوف يناقش جدول أعمال قمة القادة ومشاريع القرارات المعتمدة، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، بدأ رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، التوافد إلى جدة.
ويترأس الاجتماع الوزاري الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حيث يناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل 19 مايو 2023م، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد بعث دعوة للرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة بعد غد الجمعة .