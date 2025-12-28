صناعة الخوص.. تجربة سياحية تراثية تستقطب زوار مهرجان جازان 2026

وجذب ركن الحرف اليدوية العديد من الزوار والسياح والمهتمين بالتراث، حيث قدّمت الحرفية صالحة الغزواني عرضًا حيًا يوضح مراحل صناعة الخوص، بدءًا من جمع السعف بعناية، مرورًا بعمليات النقع والتجفيف، وصولًا إلى تشكيله في جدائل متشابكة تتحول إلى منتجات عملية وجمالية، مثل: "الزنابيل، والمجولة، والمهجن، والأواني التراثية"؛ التي تمثل جزءًا من الهوية الثقافية والاجتماعية للمنطقة.