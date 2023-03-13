الدفاع المدني: نتابع الحالة المناخية وندعو إلى التقيُّد بالإرشادات

قال الدفاع المدني، صباح اليوم، إنه يتابع الحالة المناخية التي يشهدها بعض مناطق المملكة، داعياً إلى التقيُّد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة في أثناء جريان السيول.
وتحت وسم #لسلامتك؛ نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه في أثناء هطول الأمطار، موضحة أنه "في أثناء هطول الأمطار ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية".
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً بهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.