الدفاع المدني: نتابع الحالة المناخية وندعو إلى التقيُّد بالإرشادات

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً بهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.