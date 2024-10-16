بالفيديو والصور.. "محمية الملك عبدالعزيز" توثق آثار الحِمى في هضبة الصمّان

وتابعت: "هذه المشاهد الخلّابة صُوّرت في عام 2024 مبينةً آثار الحِمى من الرعي الجائر والاحتطاب والصيد، تاركةً ازدهار جيّانها، وفياضها، وخباريها، وتكاثر الحياة الفطرية فيها".