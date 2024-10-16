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بالفيديو والصور.. "محمية الملك عبدالعزيز" توثق آثار الحِمى في هضبة الصمّان

أكدت أنها تعافت بفضل جهود الحماية والالتزام بالضوابط البيئية
بالفيديو والصور.. "محمية الملك عبدالعزيز" توثق آثار الحِمى في هضبة الصمّان
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نشرت محمية الملك عبدالعزيز الملكية مقطع فيديو تم توثيقه خلال العام الجاري 2024م؛ يوضّح آثار الحِمى في الصمّان؛ بفضل جهود الحماية والالتزام بالضوابط البيئية.

ونشرت المحمية عبر حسابها في منصة X: "بساط أخضر تتمايل فوقه غزلان الريم وتوثقه عدسات الزائرين"، مشيرةً إلى آثار الحِمى في ‎الصمان بفضل جهود الحماية والالتزام بالضوابط البيئية؛ لتدوم طبيعتنا لأجيال اليوم والمستقبل.

وأضافت في مقطع الفيديو: "مناظر وصور تبعث السرور، التقطها عشاقها المبدعون، والتي تعكس تعافي هضبة الصمان الغنية بتنوعها البيئي الفريد".

وتابعت: "هذه المشاهد الخلّابة صُوّرت في عام 2024 مبينةً آثار الحِمى من الرعي الجائر والاحتطاب والصيد، تاركةً ازدهار جيّانها، وفياضها، وخباريها، وتكاثر الحياة الفطرية فيها".

وختمت برسالة: "التزامك ووعيك بالممارسات البيئية الصحيحة، وحصولك على تصريح زيارة؛ يُسهم معنا في الحفاظ على الحياة الفطرية ونمائها لأجيال اليوم والغد".

الحياة الفطرية
محمية الملك عبدالعزيز الملكية
الصمان
هضبة الصمان

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