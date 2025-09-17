أبراج مدن المملكة تتزين بعلمي السعودية وباكستان احتفاءً بتوقيع "اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك" بين البلدين

توشحت أبرز أبراج مدن المملكة بعلمي السعودية وباكستان احتفاءً بتوقيع البلدين "اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك"، وذلك على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف للمملكة مساء الأربعاء، حيث أضاءت المعالم الشهيرة في عدد من المناطق بألوان العلمين في مشهد واكب مظاهر الابتهاج الشعبي بهذه المناسبة.



وتعكس مظاهر الاحتفاء بإنجاز الاتفاقية عمق العلاقات التاريخية التي تمتد لنحو 78 عامًا بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، كما تجسد روابط الأخوة والتضامن الإسلامي الذي يجمع الحكومتين والشعبين.