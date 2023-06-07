نهج راسخ.. ما أهداف المملكة من إنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني؟

فكل أهداف إنشاء المؤسسة تتركز على تحقيق وتعميق التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وخيار التعاون نهج راسخ وثابت في سياسة المملكة الخارجية، ورسوخ التعاون كمبدأ في سياسة المملكة يجعلها أكثر قدرة من غيرها على تحقيقه، كما جعل لها قبولًا دوليًا في هذا الصدد من خلال قياس واستشعار الدول والمؤسسات الدولية لمساعي المملكة في تحقيق التعاون الدولي، ومن هذه المؤسسات "مركز التنافسية العالمي" التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، الذي صنف المملكة في تقريره لعام 2022، في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، ويهدف التقرير إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.