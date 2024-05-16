"قمة المنامة".. ولي العهد يصل إلى قصر الصخير

وصل -قبل قليل- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع القمة العربية.
ويأتي ذلك تزامنًا مع بدء توافد قادة ورؤساء وفود الدول العربية إلى قصر الصخير.
كان سموه قد وصل -في وقت سابق اليوم- إلى البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع القمة؛ حيث كان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني في مقدمة مستقبلي سموه.
وتحتضن المنامة، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.
ويجتمع القادة العرب، في إطار فعاليات الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية، للتباحث في مجموعة من القضايا المشتركة؛ ومن أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة، والأزمة في السودان والتطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في مجالات مختلفة.