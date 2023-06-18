"أبو زنادة": بناء القدرات والمهارات للخريجين مطلب استراتيجي لتنمية الوطن

شاركت كبير مديري التدريب والتطوير في شركة مطارات جدة، هبة عاطف أبوزنادة، في الجلسات الحوارية للمعرض السنوي الأول لتهيئة سوق العمل، والذي نظمته جامعة الملك خالد بمدينتها الجامعية في أبها.