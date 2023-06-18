"أبو زنادة": بناء القدرات والمهارات للخريجين مطلب استراتيجي لتنمية الوطن

شاركت كبير مديري التدريب والتطوير في شركة مطارات جدة، هبة عاطف أبوزنادة، في الجلسات الحوارية للمعرض السنوي الأول لتهيئة سوق العمل، والذي نظمته جامعة الملك خالد بمدينتها الجامعية في أبها.
وأكدت "أبوزنادة"، أن بناء القدرات والمهارات للخريجين مطلب وطني، وهو واجب على كل القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية.
وجاءت مشاركة أبو زنادة في الجلسة الأولى من المعرض والتي كانت بعنوان تنمية القدرات والفرص التنموية.
وألقت أبو زنادة الضوء على الركائز الاستراتيجية في تنمية القدرات البشرية في الرؤية الوطنية، كما أنها أوضحت أدوار القطاعات الحكومية والخاصة في تنمية القدرات البشرية.
وأكدت أبوزنادة على ضرورة التدريب المهني والعمل التطوعي أثناء الدراسة لتمكينهم من كسب المهارات العملية والتقنية لسوق العمل.