محافظ الاحساء يفتتح معرض اللومي بالأحساء

‏وتشهد النسخة الثانية من المعرض مشاركة أكثر من 65 جناحًا وركنًا، وزيارة 30 وفدًا محليًا ودوليًا، وتنظيم 1000 جلسة استشارية، و38 ورشة تدريبية، إلى جانب تقديم 20 منتجًا تحويليًا مبتكرًا، وإطلاق 3 دراسات بحثية، وتوقيع 5 اتفاقيات شراكة، بالإضافة إلى برامج توعوية وثقافية، وتجارب طهي حية، وعروض للحرف اليدوية والفلكلور الشعبي، وجولات سياحية ضمن برنامج متكامل يعكس هوية الأحساء وتراثها الغني.