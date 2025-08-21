محافظ الاحساء يفتتح معرض اللومي بالأحساء

افتتح الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، " معرض اللومي الحساوي 2025” في نسخته الثانية، وذلك في مركز الأحساء للمعارض، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ، ووسط حضور نوعي من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والمزارعين والإعلاميين.
ودشّن سموّه خلال الحفل انطلاقة “سوق اللومي” المصاحب للمعرض، الذي تنظمه غرفة الأحساء بالشراكة مع هيئة تطوير الأحساء وعدد من الجهات الداعمة. وتجوّل سموّه في أجنحة المعرض، مطّلعًا على أركان الجهات المشاركة، ومعرض التصوير الضوئي، وركن الطفل، إضافة إلى عروض حيّة توضح طرق تصنيع المنتجات المشتقة من “اللومي الحساوي”.
ورعى سموّه توقيع خمس اتفاقيات تعاون شملت اتفاقية لهيئة تطوير الأحساء وشركة الخطوط السعودية للشحن، والتي تهدف إلى دعم وتحفيز قطاع الشحن الجوي والصادرات في المحافظة ، واتفاقية هيئة تطوير الأحساء مع مؤسسة ريف الأهلية ، واتفاقية إشرافية لشركة “دان” لإدارة عدد من النزل الريفية في الأحساء ، واتفاقيتين بين غرفة الأحساء وكل من الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ومنصة “بيئي”.
وأكد سمو محافظ الأحساء أن المحافظة، كغيرها من محافظات ومناطق المملكة، تحظى بدعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة – حفظها الله – في مختلف القطاعات، لاسيما القطاع الزراعي الذي يُعد ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ، وأشار سموّه إلى ما تتميز به الأحساء من ميز نسبية وفرص استثمارية واعدة، مشيدًا بدور القطاع الخاص في تنمية المناطق الريفية من خلال الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية، بما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، عبّر الأستاذ محمد عبدالعزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، عن بالغ شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على رعايته ودعمه المستمر للمبادرات النوعية، مؤكدًا أن المعرض يمثل منصة فاعلة لدعم المنتجين المحليين وتعزيز الشراكات الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الاستدامة الزراعية والاقتصادية في المنطقة.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو محافظ الأحساء الشركاء والرعاة والجهات المشاركة والداعمة، بالإضافة إلى فرق العمل والتطوع.
ويأتي تنظيم المعرض ضمن توصيات منتدى الأحساء، وامتدادًا لمبادرات غرفة الأحساء الاستراتيجية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استدامة الواحة الزراعية. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على منتج “اللومي الحساوي”، كأحد أبرز المنتجات الزراعية في المحافظة بعد التمور، والتعريف بمكانته ومشتقاته، وتحفيز المستثمرين والمبتكرين على تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة به.
وتشهد النسخة الثانية من المعرض مشاركة أكثر من 65 جناحًا وركنًا، وزيارة 30 وفدًا محليًا ودوليًا، وتنظيم 1000 جلسة استشارية، و38 ورشة تدريبية، إلى جانب تقديم 20 منتجًا تحويليًا مبتكرًا، وإطلاق 3 دراسات بحثية، وتوقيع 5 اتفاقيات شراكة، بالإضافة إلى برامج توعوية وثقافية، وتجارب طهي حية، وعروض للحرف اليدوية والفلكلور الشعبي، وجولات سياحية ضمن برنامج متكامل يعكس هوية الأحساء وتراثها الغني.