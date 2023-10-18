تُرصد بالسعودية.. نجم قلب العقرب يحتجب خلف القمر في ظاهرة نادرة

وأشار أبو زاهرة إلى أنه نظرًا لأن بداية الاحتجاب محليًّا تحدث والشمس لا تزال فوق الأفق؛ فيجب توخي الحذر الشديد عند توجيه المنظار أو التلسكوب بحيث لا يتم توجيهه أبدًا بالقرب من الشمس؛ لافتًا الانتباه إلى أن بداية الاحتجاب في مكة المكرمة باختفاء نجم قلب العقرب خلف القمر عند الساعة 05:24 مساءً، والشمس لا تزال فوق الأفق، وسيعود للظهور عند الساعة 06:43 مساء، وفي المدينة المنورة سيبدأ الحدث عند الساعة 05:20 مساءً، والشمس لا تزال فوق الأفق وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:41 مساءً.