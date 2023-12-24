فيديو.. المرور السري يضبط عدة مخالفات للدراجات النارية بالباحة والقريات والطائف وسكاكا

واصلت إدارة المرور السعودي جهودها الميدانية بالباحة والقريات والطائف وسكاكا لرصد وضبط مخالفات الدراجات النارية.
وأكدت دوريات المرور السري حضورها القوي في التصدي لمخالفات الدراجات النارية في أكثر من مدينة، حيث وثّق مقطع فيديو عمليات ضبط مجموعة من المخالفات تمثلت معظمها في مخالفات عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة والقيادة دون رخصة.
كما تم ضبط مخالفات أخرى تمثلت في استخدام الجوّال أثناء قيادة الدراجة في الطريق العام واستخدام لوحات لا تعود للدراجة النارية.
وتمكنت فرق المرور السري من ضبط مخالفات أخرى تمثلت في السير دون لوحات.