فيديو.. المرور السري يضبط عدة مخالفات للدراجات النارية بالباحة والقريات والطائف وسكاكا

وأكدت دوريات المرور السري حضورها القوي في التصدي لمخالفات الدراجات النارية في أكثر من مدينة، حيث وثّق مقطع فيديو عمليات ضبط مجموعة من المخالفات تمثلت معظمها في مخالفات عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة والقيادة دون رخصة.