تنبيهاتٌ بأمطارٍ على حائل وعسير.. و"الأرصاد": حالة تستمر إلى مساء اليوم

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، منطقة حائل، من أمطارٍ رعديّة ونشاطٍ في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.
كما نبّه المركز، من حالة ممطرة على منطقة عسير، تُصاحبها رياحٌ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعقُ رعديّة، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.