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تنبيهاتٌ بأمطارٍ على حائل وعسير.. و"الأرصاد": حالة تستمر إلى مساء اليوم

المركز الوطني: يصاحبها نشاطٌ في ‏الرياح السطحية وتدنٍ في مدى ‏الرؤية
تنبيهاتٌ بأمطارٍ على حائل وعسير.. و"الأرصاد": حالة تستمر إلى مساء اليوم

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، منطقة حائل، من أمطارٍ رعديّة ‏ونشاطٍ في ‏الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى ‏الرؤية الأفقية.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.‏

كما نبّه المركز، من حالة ممطرة على منطقة عسير، تُصاحبها رياحٌ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعقُ رعديّة، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد
حائل
أمطارٍ رعديّة

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