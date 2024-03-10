تنبيهاتٌ بأمطارٍ على حائل وعسير.. و"الأرصاد": حالة تستمر إلى مساء اليوم

كما نبّه المركز، من حالة ممطرة على منطقة عسير، تُصاحبها رياحٌ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعقُ رعديّة، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.