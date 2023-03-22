محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 18 من طلبة جامعة جازان

بعد ذلك، ألقى رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني؛ كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للقيادة على دعمها غير المحدود للجامعة ومنسوبيها، ولأميرِ المنطقة، على رعايته المستمرة لخريجي الجامعة، وحرصه على الالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية.