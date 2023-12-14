للمزارعين وبمناطق عدة.. "الفضلي" يعتمد قروضًا تنموية واستثمارية بقيمة 735 مليونًا

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن القروض المعتمدة تنوعت بين قروض تنموية متنوعة للمزارعين في عدة مناطق في أنحاء المملكة، وتمويل الاستثمار في قطاعات متعددة منها مشروعات الدواجن (إنتاج دجاج لاحم وأمات الدواجن ومشروع مسلخ آلي للدواجن وتوسعة مشروع فقاسة)، والبيوت المحمية، وتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وتصنيع التمور ومشتقاتها التحويلية، وتمويل مستودعات التبريد، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، وتمويل مشروع إنتاج لحوم حمراء ضمن برنامج الاستثمار الزراعي بالخارج.