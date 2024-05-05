التخطيط يبدأ باستخراج التأشيرة.. "الحج" تحذّر مجدّداً من مخالفة أنظمة أداء الفريضة

يُذكر أن "الحج" سبق أن حذّرت من شركات الحج الوهمية، وأكّدت أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة، وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها أو عبر منصة "نُسك حج" للدول التي ليست لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.