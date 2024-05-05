التخطيط يبدأ باستخراج التأشيرة.. "الحج" تحذّر مجدّداً من مخالفة أنظمة أداء الفريضة

نبّهت وزارة الحج والعمرة، إلى ضرورة إصدار تأشيرة الحج؛ للتمتع بأداء الفريضة، محذرةً مجدّداً من مخالفة الأنظمة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: "التخطيط المسبق لرحلة الحج يبدأ باستخراج تأشيرة الحج وعدم مخالفة الأنظمة".
يُذكر أن "الحج" سبق أن حذّرت من شركات الحج الوهمية، وأكّدت أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة، وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها أو عبر منصة "نُسك حج" للدول التي ليست لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.
وأًوضحت الوزارة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.
ودعت الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية التي تدّعي وجود حملات الحج التجاري.