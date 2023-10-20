السعودية الأولى عربياً والـ 44 عالمياً في مؤشر أفضل دول العالم للعمل عن بُعد

حقّقت السعودية مكانة متقدمة ضمن أفضل دول العالم للعمل عن بُعد، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ 44 عالمياً في مؤشر أفضل دولة للعمل عن بُعد لعام 2023.