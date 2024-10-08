طقس الثلاثاء.. "الأرصاد" يتوقّع أمطاراً رعديّة في هذه المناطق ورياحاً نشطة بأخرى

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وزخاتٍ من البَرَد مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تتهيَّأ الفرصة لتشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية ومكة المكرّمة، كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.