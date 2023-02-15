"دارهـ" تبدأ أعمالها بتطوير 606 فيلات بضاحية الفرسان بالرياض

من جهته، أكد المهندس عبدالكريم الطويلي نائب الرئيس أن " دارهـ" ستقدم وحدات تتجاوز في المرحلة الأولى 2000 فيلا في مدن الرياض والمدينة المنورة وجدة وصفوى، والتي يتم تنفيذها وفق أعلى المعايير التصميمية ومطابقة لكود البناء السعودي.

وأفاد بأن الوحدات يتم تصميمها لتتناغم مع البيئة المحيطة، وتكون امتداداً للهوية المعمارية لكل منطقة، وسيتم تنفيذها بأسلوب يدمج بين طرق وتقنيات البناء الحديثة في إطار معماري يحقق أعلى استفادة من المساحات ويوظفها بالشكل الأمثل.