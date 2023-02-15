"دارهـ" تبدأ أعمالها بتطوير 606 فيلات بضاحية الفرسان بالرياض

أعلنت شركة "أجدان" رائدة مشاريع جودة الحياة، توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان لتطوير 606 فيلات بضاحية الفرسان بمدينة الرياض، لتبدأ بذلك أعمال برنامج "دارهـ" لتطوير المشاريع السكنية تستهدف بذلك عدة مدن ومناطق بالمملكة منها الرياض، والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة والشرقية.
وأكد المهندس محمد بن عبدالمحسن العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير، أن هذه الاتفاقية تمثل استمراراً للتعاون الاستراتيجي مع الشركة الوطنية للإسكان؛ لتقديم حلول سكنية تلائم تطلعات المجتمع السعودي وترتقي بالمنتجات السكنية وصناعة التطوير العقاري.
من جهته، أكد المهندس عبدالكريم الطويلي نائب الرئيس أن " دارهـ" ستقدم وحدات تتجاوز في المرحلة الأولى 2000 فيلا في مدن الرياض والمدينة المنورة وجدة وصفوى، والتي يتم تنفيذها وفق أعلى المعايير التصميمية ومطابقة لكود البناء السعودي.
وأفاد بأن الوحدات يتم تصميمها لتتناغم مع البيئة المحيطة، وتكون امتداداً للهوية المعمارية لكل منطقة، وسيتم تنفيذها بأسلوب يدمج بين طرق وتقنيات البناء الحديثة في إطار معماري يحقق أعلى استفادة من المساحات ويوظفها بالشكل الأمثل.