"جامعة الإمام" تعتمد العام المقبل بـ"3" فصول.. وتطرح وظائف للنقل والإعارة

اعتمد مجلسُ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التقويمَ الدراسي للعام الجامعي 1445هـ، ليكون ثلاثة فصول دراسية، متضمناً "4" إجازات مطولة.
ووفقًا للتقويم: يتضمّن الفصلُ الدراسي الأول إجازةَ نهاية أسبوع مطوّلة واحدة توافق تاريخ 1/ 4/ 1445هـ، فيما تضمن الفصل الدراسي الثاني إجازتين لنهاية أسبوع مطولة في 4/ 6/ 1445هـ و16 رجب 1445هـ، وواحدة في الفصل الثالث توافق تاريخ 23 شوال 1445هـ.
وفي سياق آخر أعلنت الجامعة عن توافر عدد من الوظائف الإدارية "التخصصية" للجنسين، ترغب بشغلها عن طريق النقل أو الإعارة لمن لديهم المؤهلات والخبرات ممن هم على سلم الموظفين العام وفقًا للشروط.
ودعت "جامعة الإمام" الراغبين للتقديم عليها ابتداء من اليوم 1444/11/22هـ وحتى تاريخ 1444/11/26هـ، من خلال الرابط التالي: "https://bit.ly/45RbHzj".