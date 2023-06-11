"جامعة الإمام" تعتمد العام المقبل بـ"3" فصول.. وتطرح وظائف للنقل والإعارة

وفي سياق آخر أعلنت الجامعة عن توافر عدد من الوظائف الإدارية "التخصصية" للجنسين، ترغب بشغلها عن طريق النقل أو الإعارة لمن لديهم المؤهلات والخبرات ممن هم على سلم الموظفين العام وفقًا للشروط.