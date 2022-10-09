فرص استثمارية بمحافظة الخفجي عبر منصة "فرص"

طرحت أمانة المنطقة الشرقية فرصًا استثمارية بمحافظة الخفجي؛ وذلك امتدادًا لجهودها التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات، وتنمية الإيرادات لطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية.
وأوضحت إدارة تنمية الاستثمارات في الأمانة أنها انتهت من دراستها الخاصة بمزايدتين استثماريتين إنشائيتين لهذا العام بالمحافظة، وهي إنشاء قصر أفراح للأنشطة الاجتماعية وتشغيله بمساحة 10184م2، وإنشاء سوق للأنشطة التجارية بمساحة 6851.50 م2 وتشغيلها وصيانتها.
ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمارات للدخول على منصة (فرص) والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، مشيرةً إلى أن آخر يوم لشراء الكراسة هو 25/ 11/ 2022م.