في شقراء.. انطلاق موسم التشجير برعاية المحافظ ومبادرة لتخليد أسماء الغارسين

شهدت محافظة شقراء صباح اليوم انطلاق موسم التشجير لعام 2025، في احتفال أقامه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك برعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وبمشاركة عدد من رؤساء الجهات الحكومية والأمنية، وطلاب الكلية التقنية، وطالبات قسم تكنولوجيا البيئة بجامعة شقراء، إلى جانب عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن البيئي.
ويأتي تدشين موسم التشجير ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الغطاء النباتي، والحد من التصحر، ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الاستدامة وحماية البيئة أحد محاورها الرئيسة.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز مشاركة المجتمع في الزراعة والمحافظة على المكتسبات البيئية من خلال أنشطة عملية وتطوعية.
وخلال الحفل ألقى المحافظ كلمة توجيهية أكد فيها أهمية العمل الجماعي في دعم مشاريع التشجير، مشيرًا إلى أن محافظة شقراء كانت ولا تزال نموذجًا في تبني المبادرات البيئية التي تزرع الوعي والمسؤولية في نفوس الشباب. كما أشاد بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في تنفيذ البرامج الميدانية التي تعزز جودة الحياة وتحسّن المشهد الحضري في المدن والقرى.
بعد ذلك، شارك الحضور في زراعة عدد من الشتلات البيئية في مواقع مختارة داخل المنتزه، وسط تفاعل لافت من طلاب وطالبات الجامعة والكلية التقنية الذين حرصوا على غرس شتلاتهم بأنفسهم، في أجواء حملت روح التطوع والانتماء للأرض.
وتم خلال الفعالية التعريف بمراحل المشروع وأهدافه المستقبلية، التي تتضمن توسيع نطاق التشجير في المرافق العامة والطرق والساحات، بما يسهم في تحسين جودة الهواء ومكافحة التصحر.
ومن أبرز المبادرات التي نالت إعجاب الحضور مبادرة تخليد أسماء المشاركين على لوحات تحمل اسم الغارس وتاريخ غرس الشتلة، في بادرة رمزية تهدف إلى تعزيز ارتباط الإنسان بالأرض وغرس قيم المسؤولية البيئية. وأوضح منظمو الحفل أن هذه اللوحات سيتم تطويرها مستقبلًا من مواد مقاومة للعوامل المناخية لتبقى شاهدًا وذكرى جميلة لكل من ساهم في زراعة شجرة وبناء بيئة أفضل.
وفي ختام الحفل، قدّم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء محمد أبا حسين شكره وتقديره لكل من حضر وشارك في إنجاح هذا الحدث، مؤكدًا أن المكتب سيواصل أعمال التشجير خلال الموسم الحالي بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء في زيادة الرقعة النباتية والمحافظة على التنوع البيئي.
وتُعد هذه الفعالية جزءًا من سلسلة المبادرات التي أطلقها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الهادفة إلى إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وزيادة المساحات الخضراء في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.