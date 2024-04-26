فيصل بن بندر يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة المنجزات المتحققة على طريق رؤية ٢٠٣٠

وأكّد أمير الرياض، أن هذه الرؤية الطموحة التي انطلقت بتوجيهات ومباركة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين، حققت خلال هذه الأعوام ما يتجاوز مستهدفاتها حيث تطورت البنى التحتية والمشروعات النوعية، وارتفعت الإيرادات غير النفطية، وقلت نسبة البطالة، واحتلت المملكة مكانة عالية في إنجازاتها الاقتصادية والسياحية والثقافية والتنموية والتقنية وغيرها.