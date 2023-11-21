الأرصاد: أجواء ممطرة وشتاء هذا العام أدفأ على المملكة من السنوات السابقة

أكد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن الأجواء مستقرة اليوم، مع برودة في معظم المناطق وانخفاض لدرجات الحرارة خاصة الصغرى منها في المناطق الشمالية من المملكة والشرقية ومنطقة القصيم وحائل.
وأضاف العقيل، أن من المتوقع اليوم وغدًا أن تكون درجات الحرارة منخفضة بشكل عام.
وقال خلال مداخلة بقناة "الإخبارية": تشهد أجواء المملكة اليوم تكوّنًا للضباب بشكل كثيف على الأجزاء الشرقية ومحافظة الأحساء مع انخفاض لمستوى الرؤية.
وفي العاصمة الرياض أكد العقيل أن الأجواء اليوم مستقرة شديدة البرودة أكثر مما كانت عليه بالأمس خاصة في ساعات الفجر اليوم وغدًا.
وأضاف أن من المتوقع حالة جوية أخرى تبدأ من غد الأربعاء حتى الجمعة تشمل معظم مناطق المملكة بما فيها منطقة الرياض مع أمطار خفيفة، وعلى بعض أجزاء العاصمة يتوقع الأمطار يوم الجمعة المقبل.
ولفت العقيل إلى أن الشتاء بدأ بالفعل في المناطق الشمالية ودرجات الحرارة الصغرى في الصباح سجلت 9 درجات مئوية.
وتابع: بالنسبة لباقي مناطق المملكة، من المتوقع دخول فصل الشتاء في الأول من شهر ديسمبر المقبل بعد أقل من حوالى 9 أيام.
وأضاف أن الشتاء بشكل عام؛ سيكون أدفأ من السنوات السابقة، وستكون الأجواء ممطرة في كثير من مناطق المملكة خلال الشتاء.