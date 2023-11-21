الأرصاد: أجواء ممطرة وشتاء هذا العام أدفأ على المملكة من السنوات السابقة

وأضاف أن من المتوقع حالة جوية أخرى تبدأ من غد الأربعاء حتى الجمعة تشمل معظم مناطق المملكة بما فيها منطقة الرياض مع أمطار خفيفة، وعلى بعض أجزاء العاصمة يتوقع الأمطار يوم الجمعة المقبل.