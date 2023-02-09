مؤتمر الزكاة والضريبة يختتم أعماله بمشاركة 50 جهة من القطاعين العام والخاص

وأردف: "يَبرُز هذا النجاح في الالتزام الكبير لدى المنشآت مع بدايات تطبيق المرحلة الأولى التي تُعرف بمرحلة الإصدار والحفظ، الذي تجاوزت نسبته 93 %"، مضيفًا أنه مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية مطلع هذا العام،-التي تُعرف بمرحلة الربط والتكامل- جرى إتمام عملية الربط والتكامل مع أكثر من 400 منشأة، وهي تُمثل المنشآت المشمولة في المجموعة الأولى، حيث تجاوز عدد الفواتير التي شاركتها المنشآت إلكترونيًا مع منصة "فاتورة"، أكثر من 40 مليون فاتورة.