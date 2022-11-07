"صفوة التشخيص" توقع اتفاقية استراتيجية مع "النهدي كير " لتشغيل مراكز أشعة بتكلفة تتجاوز 165 مليون ريال

من جهته أكد الأستاذ بندر الحازمي أن هذه الشراكة سوف تتيح الفرصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الطبية الوطنية، مشيراً إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب للتوسع في الاستثمارات الطبية في المملكة العربية السعودية، خاصة مع تسارع خطوات تنفيذ رؤية السعودية 2030 وتحديداً برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، الذي دعا إلى توسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأولية وتمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة من تغطية جميع مناطق المملكة ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع.