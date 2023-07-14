ظاهرة فلكية: تعامُد الشمس على سطح الكعبة وقت أذان الظهر غدًا السبت

تشهد البقاع المقدسة بمكة المكرمة -بمشيئة الله تعالى- يوم غد السبت ظاهرة فلكية، تتكرر في كل عام مرتين، تتمثل في تعامُد الشمس على سطح الكعبة المشرفة، وذلك وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.
وفي التفاصيل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك، الدكتور شرف السفياني، لـ"سبق": بمشيئة الله، ستحدث هذه الظاهرة يوم غد السبت 15 يوليو 2023؛ إذ تقف الشمس عمودية فوق الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة الساعة الـ12:27 ظهرًا.
وأضاف الفلكي "السفياني": سوف يلاحظ المشاهد انعدام الظل للكعبة المشرفة في هذا الوقت.
وبيَّن "السفياني" أنه يُستفاد من هذه الظاهرة منذ زمن بعيد في تحديد القِبلة بشكل دقيق، وخصوصًا لسكان البلدان البعيدة عن مكة المكرمة. فعند وضع شاخص عمودي على الأرض وقت أذان الظهر في مكة المكرمة سوف يكون ظل الشاخص عكس القِبلة مباشرة.