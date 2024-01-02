بـ 36 كادرًا و10 معدات وآليات.. أمانة القصيم تواصل جهودها لمواجهة الأمطار

وتم توزيع فرق العمل بنطاق المحافظة، وتشغيل 10 من المعدات والآلات، ونزول 36 شخصاً من الكوادر البشرية إلى الميدان، ومباشرة عدد من البلاغات التي تلقتها البلدية من المواطنين والمقيمين، عولج من خلالها 26 موقعاً موزعاً على محافظة النبهانية.