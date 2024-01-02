محليات
بـ 36 كادرًا و10 معدات وآليات.. أمانة القصيم تواصل جهودها لمواجهة الأمطار
خطة الاحتواء الميدانية تضمنت نزح وتصريف المياه من شوارع وأحياء النبهانية
واصلت أمانة منطقة القصيم، ممثلةً ببلدية محافظة النبهانية، جهودها لمواجهة الحالة المطرية الأخيرة، من خلال الفرق الميدانية التي عملت على معالجة تجمعات المياه التي خلفتها الأمطار والسيول في مطلع الأسبوع الحالي.
وتم توزيع فرق العمل بنطاق المحافظة، وتشغيل 10 من المعدات والآلات، ونزول 36 شخصاً من الكوادر البشرية إلى الميدان، ومباشرة عدد من البلاغات التي تلقتها البلدية من المواطنين والمقيمين، عولج من خلالها 26 موقعاً موزعاً على محافظة النبهانية.
وشملت خطة الاحتواء الميدانية المنفذة نزح وتصريف مياه الأمطار من شوارع وأحياء النبهانية والمراكز التابعة لخدمات البلدية، وسحب وتصريف مياه الأمطار من أماكن التجمعات في الطرق الرئيسة والفرعية، ومعالجة المستنقعات التي تكونت عقب هطول الأمطار، حفاظاً على الأرواح من أخطار الغرق، وردم عديد منها.