"آركا للحلول المعيارية" تشارك في "إكسبو الحج 2023"

ويشتهر مفهوم البناء المعياري بأنه يُوفِّر طيفًا واسعًا من الأبنية المتنقلة ذات الجودة العالية، ويتميز بفاعليته في تقليل تكاليف البناء، وسرعة الانتهاء من المشاريع؛ إذ إن تجميع المواد الخام خارج الموقع، وشحنها مجمعة جزئيًّا، يقللان من النفايات والهدر وتكلفة العمالة؛ وهو ما يعوض التكلفة المتزايدة لمواد البناء، ويحافظ على البيئة.