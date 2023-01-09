"آركا للحلول المعيارية" تشارك في "إكسبو الحج 2023"

تشارك شركة آركا للحلول المعيارية في مؤتمر الحج والعمرة "إكسبو الحج" خلال الفترة من 9-12 يناير 2023م في محافظة جدة، بتنظيم من وزارة الحج والعمرة، ورعاية كريمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، وبحضور العديد من الجهات الرسمية والشركات العالمية والمحلية، وقادة الفكر وصناع التغيير من باحثين ومبتكرين ورواد أعمال؛ بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وتعرض "شركة آركا" خلال مشاركتها منتجات المباني المعيارية Modular Buildings التي تقدِّم خيارات معمارية متنوعة لضيوف الرحمن، وللجهات المنظمة والمشاركة.
ويشتهر مفهوم البناء المعياري بأنه يُوفِّر طيفًا واسعًا من الأبنية المتنقلة ذات الجودة العالية، ويتميز بفاعليته في تقليل تكاليف البناء، وسرعة الانتهاء من المشاريع؛ إذ إن تجميع المواد الخام خارج الموقع، وشحنها مجمعة جزئيًّا، يقللان من النفايات والهدر وتكلفة العمالة؛ وهو ما يعوض التكلفة المتزايدة لمواد البناء، ويحافظ على البيئة.
ويُعرف البناء المعياري Modular Building بأنه العملية التي يتم فيها بناء الوحدات المعمارية خارج الموقع Off-Site Construction، ثم يتم تجميعها في موقع المشروع.