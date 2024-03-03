"الموارد البشرية" تعلن دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيز التنفيذ على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في إحدى مهن الطيران المستهدفة، ابتداء من 1445/ 08/ 23 هــ، الموافق 4 مارس 2024م؛ وذلك ضمن مساعي الوزارتَين لتوفير فرص عمل مستقرة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل.