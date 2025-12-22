زراعة النخاع العظمي الذاتية تسجل نجاحها الثالث بالقصيم

وأكَّد التجمع أن هذه الخدمة النوعية تمثل إضافةً محوريةً لمنظومة علاج الأورام في منطقة القصيم والمناطق المجاورة، وأسهمت في تقليل الحاجة إلى إحالة مرضى الأورام إلى مراكز متقدمة خارج المنطقة، ومكّنت المرضى من تلقي العلاج التخصصي بالقرب من أسرهم، بما ينعكس إيجابًا على استقرارهم النفسي، وتحسين تجربتهم العلاجية وجودة الخدمات المقدمة.