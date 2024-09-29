وزير الصناعة يناقش في أمريكا فرص تطوير صناعة الطيران والفضاء بالمملكة

وقد حققت الشركة إنجازات بارزة في مجالها، بصفتها أول شركة خاصة تطلق صاروخًا سائلًا يصل إلى المدار، وأول من أرسل مركبة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية، كما طورت هبوط الصواريخ وإعادة استخدامها، إضافة إلى إرسال رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، كما تعمل على إنشاء شبكة Starlink الضخمة للأقمار الصناعية لتوفير خدمة الإنترنت فائقة السرعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق النائية، كما قامت SpaceX بإطلاق العديد من الأقمار الصناعية التجارية السعودية، التي تخدم أغراضًا متنوعة مثل الاتصالات والاستشعار عن بعد والبحث العلمي.