أمانة الرياض تكشف عن خططها لتطوير مشاريع درء أخطار السيول وتأهيل الأودية

وتأتي مشاريع درء أخطار السيول وتأهيل الأودية بمدينة الرياض لتشمل واديين على مستوى المنطقة، هما: وادي السلي، ووداي حنيفة، وما يتفرع منهما من أودية ومجار للسيول انطلاقًا من دور الأمانة في تحقيق استراتيجيتها في رفع جودة الحياة، وتحسين تجربة التنقل الآمن في المدينة، وفق أعلى المعايير العالمية في التعامل مع السيول، ودرء أخطارها، والتأكد من سلامة قنوات تصريف السيول باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ لمدينة عامرة مزدهرة.