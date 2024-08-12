أمانة الرياض تكشف عن خططها لتطوير مشاريع درء أخطار السيول وتأهيل الأودية

دعت أمانة منطقة الرياض، الشركات ذات الكفاءة العالية في مجال درء أخطار السيول وتأهيل الأودية، إلى تقديم طلبات التأهيل للمشاريع الجديدة، وتقديم المستندات لبدء التأهيل عبر منصة (كفو) ابتداء من 12/ 8/ 2024م إلى 1/ 9/ 2024م، والاطلاع على الشروط والأماكن المستهدفة؛ لرفع مستوى التأهيل والتطوير البيئي، والمحافظة على السلامة العامة.
وتؤدي الأمانة دورها في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ورفع جودة الحياة، وتحسين تجربة التنقل في المدينة خلال فترة هطول الأمطار؛ لما تشهده المدينة من حركة نمو، ونشاط على جميع المستويات الحضرية، البيئية، الاقتصادية، وما تحتويه الرياض من مشروعات عملاقة.
وتأتي مشاريع درء أخطار السيول وتأهيل الأودية بمدينة الرياض لتشمل واديين على مستوى المنطقة، هما: وادي السلي، ووداي حنيفة، وما يتفرع منهما من أودية ومجار للسيول انطلاقًا من دور الأمانة في تحقيق استراتيجيتها في رفع جودة الحياة، وتحسين تجربة التنقل الآمن في المدينة، وفق أعلى المعايير العالمية في التعامل مع السيول، ودرء أخطارها، والتأكد من سلامة قنوات تصريف السيول باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ لمدينة عامرة مزدهرة.