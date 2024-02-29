إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"

وأوضح المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي السعودي لعمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي، أن التوأم السيامي النيجيري (حسنة وحسينة) قَدِمَتا إلى المملكة في 16 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 31 أكتوبر 2023م، وقام الفريق الطبي بعد دخول التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، بإجراء فحوصات دقيقة ومتعددة لهما وعقد عدة اجتماعات، توصل من خلالها إلى أن التوأم يشتركان في عدة مناطق في أسفل البطن والحوض وأسفل العمود الفقري والأعصاب السفلية للعمود الفقري، وقرر إجراء عملية أولية لهما بفصل قناة العمود الفقري؛ حيث قام الفريق الطبي المختص بجراحة الأعصاب بإجراء هذه العملية منذ عدة أسابيع، بعد ذلك عقد الفريق الطبي والجراحي عدة اجتماعات وقرر الفريق إجراء عملية الفصل اليوم الخميس.