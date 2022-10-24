صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة تطوير منتجات الحلال

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) اليوم، عن إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال (الشركة)، التي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة؛ حيث ستعمل الشركة على رفع كفاءة منظومة القطاع محليًّا والتصدير مستقبلًا للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي الهام.