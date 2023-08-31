أزياء شخصيات "ديزني" على الجليد تحلق بالزوار في أجواء الخيال يوميًا بالرياض

وتستمد أزياء مؤدي عروض ديزني على الجليد أهميتها من أقمشتها الراقية المميزة بمجموعة من الطيّات والأنماط التصميمية الملوكية الساحرة، إضافة إلى أكمامها المتنوعة التي تمنح مرتديها مزيدًا من الأناقة والرقيّ، يصل عددها لأكثر من 750 قطعة، صنعها أكثر من 100 مصمم، ويتم تغيير بعضها أثناء العرض خلال 30 ثانية، بعد إتقان البروفات التي تتراوح ما بين 4-2 بحسب سهولة ارتداء الزي من عدمه.