ملتقى "تطوير المربع الجديد" يستشرف آفاق التعاون لإنجاز وجهة نابضة بالحياة

وتصدرت منطقة "المكعب" اليوم الثاني من العناوين الحوارية من الملتقى، حيث تم تسليط الضوء على الوجهة الاستثنائية التي تتجاوز الأبعاد التقليدية والتي ستكون محل الإبهار لكل من يزورها، وتم إبراز مواصفات الأيقونة الفريدة "المكعب"، الذي تبلغ أبعاده 400 متر (الارتفاع، والطول، والعرض)، ويضم برجًا مركزيًا مزودًا بأحدث التقنيات المتقدمة، وأربعة أبراجٍ في زاوياه، تحت قبة يبلغ قطرها 330 مترًا، وترتفع 357 مترًا، ليشكل هذا المعلم رمزاً بارزًا للرياض، ومكانًا يسمح للزوار والمقيمين فيه لتكوين ارتباط عميق مع المدينة.