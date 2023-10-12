اعتماد بنك الأصول الوراثية النباتية السعودي أول بنك خليجي لدول التعاون

ويحتوي البنك الخليجي الذي تم اعتماده على كافة الموارد الوراثية النباتية (بذور المحاصيل الحقلية والبستانية، وبذور للنباتات الطبيعية في المراعي والغابات، وبذور للنباتات الطبية والعطرية، والمجمعات الوراثية).