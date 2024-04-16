أمين "آركو" يدعو إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة

وشدد "التويجري" من خلال مداخلة في الندوة الدولية حول الوضع الإنساني في فلسطين، ضمن فعاليّات الدورة 37 للجنة الإسلامية للهلال الدولي، والمنعقدة في العاصمة الأردنية عمان، خلال يومي – 16 17 إبريل 2024؛ على ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات العاجلة إلى غزة؛ ووجّه الشكر للجنة الإسلامية للهلال الدولي على دعوتها الكريمة لهذا الاجتماع، وللهلال الأحمر الأردني على استضافته الكريمة، كما وجّه الشكر لكل الجهات الداعمة لفلسطين وقطاع غزة بالتحديد، وسط تصعيد الحرب الإسرائيلية الشرسة على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، وعلى رأس هذه الجهات؛ جمعيات الهلال الأحمر في كل من فلسطين ومصر والأردن، فضلاً عن الصليب الأحمر اللبناني، وكل عضو من أعضاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولكل المنظمات الإقليمية والدولية التي استجابت للوضع الإنساني في قطاع غزة، وإلى الدول التي قدمت مساعداتها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فضلاً عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية خارج إطار الأمم المتحدة.