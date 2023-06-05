أمير تبوك: الشباب السعوديون يعملون بكل ثقة ونجاح في أروقة المباني الجامعية

وقال: "هذا يوم من أيام الفخر والاعتزاز ببلادنا وشبابنا وشاباتنا، وهذا ما كانت تعنيه رؤية 2030، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتولى إدارتها والسعي عليها ليل نهار سمو ولي عهده الأمين -أيده الله- لتنتج مثل هذه الأمور، وما هو أهم من المباني وخلافها هو ما نشاهده من شباب وفتيات سعوديين وسعوديات يعملون بكل ثقة ونجاح في أروقة هذه المباني، وهذا ما يسعدنا في يومٍ مثل هذا مليء بالفخر والسعادة".