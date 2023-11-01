الوطنية للإسكان تعلن البدء بالأعمال الإنشائية في مجتمع "قمرة"

الجدير بالذكر تعمل الوطنية للإسكان على تطوير مجتمع "قَمرة" والذي يمتد على مساحة تتجاوز 1,4 مليون م2، مقدمًا حلولًا سكنية متنوعة، حيث يتضمن مجتمع قَمرة العديد من المرافق التجارية والاستثمارية والتعليمية والحدائق العامة والمسطحات الخضراء التي تتجاوز مساحتها أكثر من 100 ألف م2، بالإضافة إلى تكاملية الخدمات مثل المسارات الآمنة، فضلًا عن تنوع تصاميم الوحدات السكنية وفق أسلوب عصري يواكب تطلعات الأسرة السعودية ويلبي احتياجاتهم، ضمن مجتمع حيوي يقدم أعلى معايير جودة الحياة.