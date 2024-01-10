تمديد ختام مهرجان "الحمضيات الثامن" بالحريق إلى 13 يناير

وجه محافظ الحريق محمد بن ناصر الجربا المشرف على المهرجان لهذا العام، رئيس اللجنة المنظمة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالحريق، إبراهيم بن سعد العجيان، باستمرار المهرجان إلى يوم السبت بتاريخ 1445/7/1هـ ليكون آخر أيام الفعاليات للمهرجان الذي انطلق قبل أيام بإشراف محافظ الحريق وينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع بلدية الحريق، حيث أصبح معلماً حضارياً واقتصادياً وثقافياً وسياحياً للمحافظة ومراكزها.