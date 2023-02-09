"البيئة" تطلق مؤشرات ذكاء الأعمال لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة البيانات

أطلق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، على هامش أعمال المؤتمر الدولي التقني "ليب 23" اليوم وفي جناح السعودية الرقمية، مؤشرات ذكاء الأعمال ودعم اتخاذ القرار عبر منصة "نما" الإلكترونية، لتحسين جودة البيانات في قطاعات الوزارة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمعالجة التحديات، وزيادة الشفافية والمشاركة الرقمية.
وتستهدف الخدمة القيادات ومتخذي القرار والأفراد وقطاع الأعمال والباحثين وطلاب الجامعات، عبر مجموعة من المؤشرات والإحصاءات الرقمية المرتبطة بقطاعات البيئة والمياه والزراعة، لدعم صناع القرارات وتمكينهم من الاطلاع على مناطق القوة والضعف، وتوفير البيانات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، والقيام بالإجراءات المناسبة لتحسين الأعمال والبيانات والخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع نسبة الرضا والشفافية والمشاركة الإلكترونية، إضافة إلى مشاركة الدارسين والباحثين البيانات والإحصاءات لتعظيم الاستفادة من نتائج البحوث، ودعم وتنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي، وزيادة القدرة على عرض النتائج وتحليلها ومشاركتها، بجانب دعم الإجراءات الاستباقية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة.
وتعمل الخدمة على إصدار أكثر من (150) لوحة معلومات تتضمن أكثر من (600) رسم بياني بشكل يومي لدعم اتخاذ القرار، بجانب اتاحة نحو (800) مجموعة مفتوحة من البيانات، وتوحيد بيانات أكثر من (15) نظامًا في منصة واحدة، ويتوقع أن تسهم في تحسين دقة القرارات المتخذة في قطاعات الوزارة بنسبة تتجاوز (50%).
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على إطلاق الخدمات الإلكترونية بشكل متواصل، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي في قطاعات المنظومة؛ وتحقيق مستهدفات استراتيجية التحول الرقمي، ورفع جودة ومعايير الخدمات المقدمة لمنسوبي المنظومة والمستفيدين من قطاعات البيئة والمياه والزراعة.