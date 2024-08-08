رحلة حالمة وأجواء استثنائية.. عروض كرنفالية وبهلوانية تجتذب رواد حديقة الأمير ماجد بجدة

عاش مرتادو حديقة الأمير ماجد بجدة، في رحلة حالمة وأجواء استثنائية استمرت 30 يومًا، من خلال عروض كرنفالية عالمية حية، وأخرى بهلوانية ترافقها مهارات الأكروبات، إلى جانب لوحات موسيقية أشبه بالخيال، قدّمتها مواهب من مختلف دول العالم.
وبين أحضان طبيعة أوجدها "موسم جدة"، كانت أمام زوار الحديقة، فرصة الالتقاء بشخصيات الأزهار المبهجة، والتفاعل معها من خلال استعراض للأزياء المستوحاة من الحدائق؛ مما منح الحديقة طابعًا مميزًا منذ انطلاقة فعالياتها حتى لحظة الإعلان عن اختتام هذه الفعاليات.
وبعد هذه الرحلة التي كانت أمانةُ جدة شريكة فيها وفق ما يحقق أهداف مشروع "بهجة" الوطني؛ تعود حديقة الأمير ماجد، إلى الواقع، لتواصل فتح أبوابها أمام زوارها من محبي الطبيعة المفتوحة، في ظل جاهزية كامل مرافقها التي صممتها أمانة جدة لتلبية احتياجات مرتاديها.
وتحتل الحديقة مساحة 130 ألف م2، ممتدة على شارع المكرونة، أمام ميدان الهندسة؛ إذ تتضمن مرافق مختلفة متمثلة في: (ساحات عامة، ونوافير مياه منها واحدة ضخمة يشاهدها الزائر من مسافات بعيدة، ومطاعم، ومسطحات خضراء، ودورات مياه، ونادٍ رياضي، وألعاب أطفال، ومنطقة مخصصة للعناية بهم أيضًا).
وما يميز حديقة الأمير ماجد، غطاؤها النباتي الذي يشكل ما يزيد على 34% من إجمالي مساحتها؛ إذ تحتضن أكثر من 918 شجرة، و382 نخلة؛ فيما تصل مساحة منطقة الأطفال إلى 8 آلاف م2.
جدير بالذكر، أن أمانة محافظة جدة، دشنت مشروع تطوير حديقة وممشى حديقة الأمير ماجد قبل نحو عامين، والتي تُعَد الأكبر من نوعها على مستوى مدينة جدة؛ حيث يأتي ذلك ضمن مبادرة "أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة"، ويهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ورفع مستوى ممارسة الرياضة من خلال مسارات المشي داخلها، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة لمختلف الفئات العمرية من أفراد المجتمع.