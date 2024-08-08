رحلة حالمة وأجواء استثنائية.. عروض كرنفالية وبهلوانية تجتذب رواد حديقة الأمير ماجد بجدة

جدير بالذكر، أن أمانة محافظة جدة، دشنت مشروع تطوير حديقة وممشى حديقة الأمير ماجد قبل نحو عامين، والتي تُعَد الأكبر من نوعها على مستوى مدينة جدة؛ حيث يأتي ذلك ضمن مبادرة "أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة"، ويهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ورفع مستوى ممارسة الرياضة من خلال مسارات المشي داخلها، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة لمختلف الفئات العمرية من أفراد المجتمع.