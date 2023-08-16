مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينقذ حياة "أربعيني" مصاب بورم في عمق الدماغ

وقال إن المريض راجع المركز وهو يشتكي من صداع حاد، وضعف متزايد في الذاكرة والتركيز؛ مضيفًا أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة بشكل سريع؛ حيث تم إجراء الفحوصات الدقيقة اللازمة فور وصولها، ومن بين هذه الفحوصات صورة الرنين المغناطيسي، التي بيّنت إصابته بورم "كيس هلامي" حجمه "3" سم مربع، في عمق ومنتصف الدماغ، وسبّب الورم ضغطًا وانسدادًا حادًّا في مجاري السائل الدماغي؛ مما أدى بدوره إلى استسقاء بالدماغ، فتم دراسة الحالة على ضوء المعطيات التي قدّمتها نتائج التشخيص، وأجريت له عملية عاجلة، تم فيها استئصال الورم بدقة متناهية مع المحافظة على شرايين وأعصاب الدماغ المحيطة به، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح الكامل.. وبفضل الله نجحت العملية التي استمرت زهاء الـ"4" ساعات، ونجا المريض من الموت المفاجئ؛ مشيرًا إلى أن أورام الدماغ تعد من أخطر وأعقد الأمراض؛ لحساسية موقعها وحدّة المضاعفات الصحية المترتبة عليها؛ لذلك يتعين على الذين يشعرون بأعراضها زيارة الطبيب بشكل فوري.