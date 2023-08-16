مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينقذ حياة "أربعيني" مصاب بورم في عمق الدماغ

أنقذ مركز طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، حياة رجل "أربعيني" يعاني من تَبِعات حادة لكيس هلامي كبير نشأ في عمق الدماغ، وسبّب استسقاءً حادًّا للدماغ.. ذكر ذلك د.عبدالله العبيد استشاري جراحة المخ والأعصاب، رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال إن المريض راجع المركز وهو يشتكي من صداع حاد، وضعف متزايد في الذاكرة والتركيز؛ مضيفًا أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة بشكل سريع؛ حيث تم إجراء الفحوصات الدقيقة اللازمة فور وصولها، ومن بين هذه الفحوصات صورة الرنين المغناطيسي، التي بيّنت إصابته بورم "كيس هلامي" حجمه "3" سم مربع، في عمق ومنتصف الدماغ، وسبّب الورم ضغطًا وانسدادًا حادًّا في مجاري السائل الدماغي؛ مما أدى بدوره إلى استسقاء بالدماغ، فتم دراسة الحالة على ضوء المعطيات التي قدّمتها نتائج التشخيص، وأجريت له عملية عاجلة، تم فيها استئصال الورم بدقة متناهية مع المحافظة على شرايين وأعصاب الدماغ المحيطة به، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح الكامل.. وبفضل الله نجحت العملية التي استمرت زهاء الـ"4" ساعات، ونجا المريض من الموت المفاجئ؛ مشيرًا إلى أن أورام الدماغ تعد من أخطر وأعقد الأمراض؛ لحساسية موقعها وحدّة المضاعفات الصحية المترتبة عليها؛ لذلك يتعين على الذين يشعرون بأعراضها زيارة الطبيب بشكل فوري.
واستطرد الدكتور "العبيد" بأن المريض بقي منومًا بالمستشفى لمدة "5" أيام، تحسنت خلالها حالته بنسق متسارع مع العناية الطبية الحثيثة، وغادر المستشفى بعد أن أكدت الفحوصات السريرية الدورية الدقيقة بعد العملية، شفاءه التام من كل الأعراض التي كان يشكو منها.
الجدير بالذكر أن مركز طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية ومجهّز بأحدث الأجهزة والتقنيات وأكثرها أمانًا وفعالية، كنظام الملاحة الجراحية المتطور operative Neuronavigation، وتقنية الميكروسكوب الجراحي Advanced Surgical Microscope أثناء العمليات الجراحية، كذلك تتوافر به أسرّة متطورة من شركة Hill-Rom الأمريكية التي تحتوي على مثبت الرأس Mayfield holder، لضمان استقرار رأس المريض أثناء الجراحات الدقيقة التي تجرى في حال اليقظة. ويقدم المركز خدمات علاجية متكاملة بأعلى المعايير، في مختلف تخصصات المخ والأعصاب والعمود الفقري، لكل الفئات العمرية.