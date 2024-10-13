مؤتمر صحفي بجدة للإعلان عن التحدي المرتقب "تحدي الطيبين" والهدف منه

وخلال كلمته التي ألقاها الدكتور/ أشرف أمیر، نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، أشاد بالحضور من نجوم الكرة والإعلاميين المشاركين في هذا المؤتمر الصحفي والذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن، وأكد د/أشرف على الدور الكبير الذي يقع على الجمعيات الطبية السعودية وكذلك المؤسسات المجتمعية بالمملكة بالتعاون مع الجمعيات الطبية في نشر الوعي والتثقيف الصحي، وأضاف بأن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات قامت بها الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع والتي تعد حملة وطنية شاملة تتم بشكل ابداعي لضمان التفاعل الإيجابي للتعريف بمرض الحزام الناري والفئات الأكثر عرضة للإصابة والطرق المثلى للتعامل معه والوقاية منه، حيث يعد هذا المرض مشكلة صحية معدية تصيب الأشخاص فوق ال ٥٠ عاما خاصة المعرضين لضعف المناعة أو لديهم أمراض مزمنة حيث يصابوا بالطفح الجلدي الذي يتبعه في بعض الحالات الإصابة بالاعتلال العصبي الطرفي الناتج عن الحزام الناري والذي يصاحبه آلام مبرحة تتدهور معها جودة الحياة. وشدد الدكتور أشرف على ضرورة اتباع توصيات وزارة الصحة السعودية والالتزام بأخذ التطعيمات اللازمة بما في ذلك لقاح الحزام الناري لكبار السن، حيث تقي التطعيمات من الكثير من المضاعفات لصحية