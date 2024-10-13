مؤتمر صحفي بجدة للإعلان عن التحدي المرتقب "تحدي الطيبين" والهدف منه

عقدت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالتعاون مع شركة GSK السعودية، مؤخرا مؤتمرا صحفيا بالقرية الأوليمبية بجدة للإعلان عن فعاليتها الجديدة "تحدي الطيبين"، حيث ستقام مباراة لكرة القدم بالقرية الأوليمبية في الثامن عشر من أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من كبار نجوم كرة القدم السعودية السابقين بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.
وتم خلال المؤتمر استعراض تفاصيل المباراة واللاعبين المشاركين وإلقاء الضوء حول الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الفعالية وهو رفع الوعي المجتمعي عن مرض الحزام الناري من حيث مخاطر الإصابة به وسبل الوقاية منه.
وقد عُقد المؤتمر بحضور نخبة من نجوم الكرة السعودية السابقين وبحضور لفيف من الصحفيين والإعلاميين وممثلي الصحف والإذاعات والمواقع الإخبارية السعودية.
وخلال كلمته التي ألقاها الدكتور/ أشرف أمیر، نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، أشاد بالحضور من نجوم الكرة والإعلاميين المشاركين في هذا المؤتمر الصحفي والذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن، وأكد د/أشرف على الدور الكبير الذي يقع على الجمعيات الطبية السعودية وكذلك المؤسسات المجتمعية بالمملكة بالتعاون مع الجمعيات الطبية في نشر الوعي والتثقيف الصحي، وأضاف بأن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات قامت بها الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع والتي تعد حملة وطنية شاملة تتم بشكل ابداعي لضمان التفاعل الإيجابي للتعريف بمرض الحزام الناري والفئات الأكثر عرضة للإصابة والطرق المثلى للتعامل معه والوقاية منه، حيث يعد هذا المرض مشكلة صحية معدية تصيب الأشخاص فوق ال ٥٠ عاما خاصة المعرضين لضعف المناعة أو لديهم أمراض مزمنة حيث يصابوا بالطفح الجلدي الذي يتبعه في بعض الحالات الإصابة بالاعتلال العصبي الطرفي الناتج عن الحزام الناري والذي يصاحبه آلام مبرحة تتدهور معها جودة الحياة. وشدد الدكتور أشرف على ضرورة اتباع توصيات وزارة الصحة السعودية والالتزام بأخذ التطعيمات اللازمة بما في ذلك لقاح الحزام الناري لكبار السن، حيث تقي التطعيمات من الكثير من المضاعفات لصحية
وأعرب كابتن نايف هزازي، نجم المنتخب السعودي السابق، عن سعادته بالمشاركة بمثل هذه المبادرات والتي تعتبر مبادرة تقام بشكل مختلف للتثقيف الصحي، وأكد تشجيعه للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وغيرها من الجمعيات الطبية السعودية لإقامة مثل هذه المبادرات المجتمعية والتثقيفية.
واختتم المؤتمر الصحفي بالإجابة على الأسئلة المطروحة من جانب السادة الصحفیین على الأطباء واللاعبين الحاضرين.